Napoli, emerge un retroscena pesante su Rrahmani: è successo dopo l’infortunio

Amir Rrahmani nella gara di Champions League 2025/2026

Il Napoli è alle prese con un nuovo infortunio, l’ennesimo di una stagione maledetta e falcidiata da diversi stop. L’ultimo a fermarsi era stato il capitano Giovanni Di Lorenzo, ma ora è toccato nuovamente ad Amir Rrahmani fermarsi ai box, e neanche per poco tempo. Il difensore Kosovo resterà fermo per almeno due mesi: spunta un retroscena che fa ben capire la situazione in casa Napoli.

Napoli, delusione Rrahmani: la sua reazione

Quarto infortunio per lesione di alto grado per glia azzurri, che dopo Lukaku, Anguissa e De Bruyne perdono anche il centrale kosovaro per il medesimo infortunio.

Lo stop di Rrahmani preoccupa Antonio Conte, vista l’assenza sicura per due mesi e il rientro verso la metà di Aprile se tutto andrà per il verso giusto.

L’edizione odierna de Il Mattino, inoltre, riporta un curioso retroscena che mette in chiaro l’amarezza e tutta la delusione che ha provato il perno difensivo azzurro nel momento preciso in cui ha letto il referto medico. Queste le sue parole:

Ma davvero di nuovo a me?

Amir Rrahmani in campo per la Serie A 2026
Rrahmani contro l’Inter

Reazione di sconforto puro per Rrahmani, che era appena rientrato da un precedente infortunio. Ora, il difensore è alle prese con il terzo infortunio stagionale. Volendo pensare positivo, tra recupero dall’infortunio, poi della forma migliore e del ritmo gara, il difensore potrebbe tornare per le ultime gare di maggio.

Laura Bisogno

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Scrivo di Napoli da sempre, è la cosa che amo di più fare. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.
