Napoli, emerge un retroscena pesante su Rrahmani: è successo dopo l’infortunio

Il Napoli è alle prese con un nuovo infortunio, l’ennesimo di una stagione maledetta e falcidiata da diversi stop. L’ultimo a fermarsi era stato il capitano Giovanni Di Lorenzo, ma ora è toccato nuovamente ad Amir Rrahmani fermarsi ai box, e neanche per poco tempo. Il difensore Kosovo resterà fermo per almeno due mesi: spunta un retroscena che fa ben capire la situazione in casa Napoli.

Napoli, delusione Rrahmani: la sua reazione

Quarto infortunio per lesione di alto grado per glia azzurri, che dopo Lukaku, Anguissa e De Bruyne perdono anche il centrale kosovaro per il medesimo infortunio.

Lo stop di Rrahmani preoccupa Antonio Conte, vista l’assenza sicura per due mesi e il rientro verso la metà di Aprile se tutto andrà per il verso giusto.

L’edizione odierna de Il Mattino, inoltre, riporta un curioso retroscena che mette in chiaro l’amarezza e tutta la delusione che ha provato il perno difensivo azzurro nel momento preciso in cui ha letto il referto medico. Queste le sue parole:

“Ma davvero di nuovo a me?“

Reazione di sconforto puro per Rrahmani, che era appena rientrato da un precedente infortunio. Ora, il difensore è alle prese con il terzo infortunio stagionale. Volendo pensare positivo, tra recupero dall’infortunio, poi della forma migliore e del ritmo gara, il difensore potrebbe tornare per le ultime gare di maggio.