Anguissa pronto al rientro, fissata la data: Conte aspetta il camerunense

Si era espresso così Antonio Conte sull’infortunio di Frank Zambo Anguissa: “Quello che Anguissa ha avuto in nazionale, a livello muscolare, l’ha recuperato. Adesso ha un altro problema alla schiena che i medici non stanno riuscendo a risolvere”. Il camerunese è sempre stato uno dei giocatori chiave del Napoli e la sua assenza è stata un problema quasi impossibile da risolvere per l’allenatore. Il centrocampista, però, vede la luce in fondo al tunnel e cerchia una data sul calendario.

Napoli, il rientro di Anguissa previsto entro un paio di settimane

Il rientro di Frank Zambo Anguissa era inizialmente previsto per Juventus-Napoli ma un problema alla schiena ha allungato ulteriormente i tempi di recupero. Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, il rientro in campo è adesso vicino e, salvo ulteriori complicazioni, dovrebbe avvenire entro un paio di settimane.

Sono due i match in cui il centrocampista camerunese potrebbe tornare ad apparire nella lista dei convocati di Antonio Conte: il primo è quello del 28 febbraio in trasferta contro il Verona mentre il secondo è quello dell’8 marzo contro il Torino allo stadio Maradona