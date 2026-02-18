Napoli, un addio tra Meret e Milinkovic-Savic: scelto già il sostituto! I dettagli

Il Napoli inizia a guardare al futuro, dare un’occhiata intorno e capire come muoversi la prossima estate. Giovanni Manna ha sondato già diversi giocatori, e vuole avere le idee chiare sul da farsi per il prossimo calciomercato estivo, cercando di non commettere gli stessi errori di valutazione fatti quasi un anno fa. Un sacrificio avverrà in porta e gli azzurri hanno già scelto il sostituto.

Napoli, sacrificio in porta: scelto il sostituto

La prossima estate, con alte probabilità, vedrà ancora una volta il Napoli tra le squadre più attive della Serie A in ambito calciomercato. Qualche giocatore andrà cambiato, qualche sacrificio andrà fatto a cominciare dalla porta. Quasi impensabile che il prossimo anno ci siano ancora Meret e Milinkovic-Savic a difendere i pali: uno dei due portieri verrà ceduto.

Come riporta l’edizione odierna de Il Mattino, gli azzurri avrebbero già scelto l’eventuale sostituto del sacrificato: si tratta di Konstantinos Tzolakis dell’Olympiakos. Il portiere greco classe 2002 piace a mezza Europa, Arsenal e Liverpool su tutte, e ha il contratto in scadenza nel 2027.

Gli azzurri, quindi, iniziano già a sondare i profili più interessanti per la prossima estate portandosi avanti con il lavoro. L’uomo mercato azzurro Giovanni Manna vuole vederci chiaro ed evitare di commettere errori commessi in passato, cercando di costruire una squadra in grado di reggere le tre competizioni.