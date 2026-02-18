Home ->

Calciomercato del Napoli: Notizie e Aggiornamenti

Napoli, due nuovi nomi per l’attacco! Manna ha già un piano per l’estate, i dettagli

Giovanni Manna in campo per la Serie A 2025/2026

Archiviata la doppia eliminazione, prima in Champions League poi in Coppa Italia, il Napoli di Antonio Conte si concentra sul campionato, dove è necessaria quanto meno la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. La dirigenza azzurra, intanto, inizia a sondare il terreno in vista del prossimo calciomercato estivo: Manna ha segnato già due nomi sul taccuino.

Napoli, rinforzi in attacco: Manna li ha sondati

Come fanno le grandi dirigenze, anche il Napoli inizia a guardarsi intorno e a portarsi avanti con il lavoro. La prossima estate sarà molto importante in ambito calciomercato, con qualche calciatore che potrebbe salutare facendo spazio a nuovi volti.

Il piano del Napoli è quello di ringiovanire la rosa, i tanti stop di questa stagione sicuramente non sono un caso ma anche la media età della squadra potrebbe aver influito nella ‘maledizione’ infortuni. Già a gennaio gli azzurri hanno messo dentro due innesti che vanno in questa direzione, Giovane classe 2003 e Alisson Santos classe 2002.

Maghnes Akliouche in campo con il Monaco
Akliouche in Ligue 1 con il Monaco

L’uomo mercato azzurro Giovanni manna, quindi, ha già iniziato a sondare i diversi nomi inseriti nel suo taccuino. Il primo riguarda il possibile vice Hojlund: piace Ernest Poku classe 2004 del Bayern Leverkusen. In lista c’è anche Maghnes Akliouche trequartista classe 2002 del Monaco.

