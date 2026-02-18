Home ->

Calciomercato del Napoli: Notizie e Aggiornamenti

Napoli, spunta il colpo estivo: fissato il prezzo per il calciatore

di
Antonio Conte

Il Napoli inizia già a pensare al mercato estivo e spunta l’idea Promise David. David, canadese attualmente in forza all’Union Saint Gilloise è un attaccante di 24 anni alto quasi due metri, un tipico attaccante per Antonio Conte quindi, che ha nell’attacco alla profondità una delle sue migliori armi.

L’USG ha fissato il prezzo

L’Union Saint Gilloise ha già fissato il prezzo per il suo in attacco e la cifra per strapparlo alla squadra belga si aggira attorno ai 20 mln di euro. David in questa stagione ha collezionato 15 gol e 2 assist in 36 presenze, realizzando anche 2 reti in Champions League.

Promise David
Promise David esulta dopo un gol (Ansa)

Il prezzo del canadese ovviamente potrebbe salire ulteriormente se dovesse continuare a fornire delle buone prestazioni.

Non solo il Napoli su di lui

Un attaccante da 15 gol in mezza stagione ovviamente suscita molto scalpore e infatti non lo sta seguendo solamente il Napoli. David ha attirato su di sé anche l’attenzione di alcuni club di Premier League come il West Ham, il Leeds e l’Everton, ma anche del Galatasaray.

Concorrenza dunque molto folta per il giovane centravanti, che potrebbe essere uno dei possibili colpi estivi del Napoli.

Laura Bisogno

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Scrivo di Napoli da sempre, è la cosa che amo di più fare. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.
