Napoli, spunta il colpo estivo: fissato il prezzo per il calciatore

Il Napoli inizia già a pensare al mercato estivo e spunta l’idea Promise David. David, canadese attualmente in forza all’Union Saint Gilloise è un attaccante di 24 anni alto quasi due metri, un tipico attaccante per Antonio Conte quindi, che ha nell’attacco alla profondità una delle sue migliori armi.

L’USG ha fissato il prezzo

L’Union Saint Gilloise ha già fissato il prezzo per il suo in attacco e la cifra per strapparlo alla squadra belga si aggira attorno ai 20 mln di euro. David in questa stagione ha collezionato 15 gol e 2 assist in 36 presenze, realizzando anche 2 reti in Champions League.

Il prezzo del canadese ovviamente potrebbe salire ulteriormente se dovesse continuare a fornire delle buone prestazioni.

Non solo il Napoli su di lui

Un attaccante da 15 gol in mezza stagione ovviamente suscita molto scalpore e infatti non lo sta seguendo solamente il Napoli. David ha attirato su di sé anche l’attenzione di alcuni club di Premier League come il West Ham, il Leeds e l’Everton, ma anche del Galatasaray.

Concorrenza dunque molto folta per il giovane centravanti, che potrebbe essere uno dei possibili colpi estivi del Napoli.