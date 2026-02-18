Napoli, finalmente una buona notizie: si avvicina il rientro di Anguissa, fissata già la data!

In casa Napoli potrebbe esserci finalmente un’ottima notizia. Stagione falcidiata e maledetta dai tanti infortuni subiti dai calciatori azzurri, ultimo il pesante stop di Amir Rrahmani per almeno due mesi. Proprio in questi minuti, però, arriva una grand novità riguardante le condizioni di Andrè-Frank Zambo Anguissa: il centrocampista camerunense è molto vicino al rientro.

Napoli, Anguissa pronto al rientro: la partita nel mirino

Se stamattina sono arrivate novità sconfortanti lato Rrahmani, ora arrivano ottime notizie sul recupero di Anguissa. Il centrocampista camerunense ha smaltito, ormai, la lesione di alto grado al bicipite femorale ma era rimasto ai box per dei seri problemi alla schiena.

L’edizione odierna de Il Mattino riporta ottime notizie sulle sue condizioni. Zambo Anguissa sembra molto vicino al rientro, addirittura la mezzala camerunense avrebbe cerchiato in rosso la partita contro il Verona prevista il prossimo 28 febbraio.

Antonio Conte spera di ritrovare quanto prima il suo tuttofare: sarebbe fondamentale per questa corsa Champions. Il Napoli non può fallire quest’obiettivo, e Anguissa sarebbe il giusto ‘rinforzo’ per il tecnico salentino e tutta la squadra azzurra in vista di questo finale di stagione.