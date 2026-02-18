Napoli, altro allenamento congiunto in giornata: avversario, risultato e marcatori

Dopo gli allenamenti congiunti contro Avellino, Savoia, Giugliano e Ischia, oggi spazio al Portici, compagine dell’Eccellenza campana. Nella giornata di oggi, dalle ore 15:00, nel centro sportivo di Castel Volturno, è andato in scena l’allenamento congiunto tra Napoli e Portici. Quest’ultimo è terminato col punteggio di 8-3.

Il Napoli batte 8-3 il Portici: in gol anche Alisson Santos, Lukaku e Giovane

Un Giovane in grande spolvero quello visto nella giornata di oggi. Nell’allenamento congiunto l’ex Verona ha messo a segno un poker di reti. A segno anche Lukaku e Alisson Santos, e anche una doppietta di Olivera.

Gli azzurri si sono dunque allenati al meglio per l’avvicinamento al weekend, che vedrà i partenopei affrontare una sfida difficile. La squadra di Antonio Conte sarà infatti ospitata dall’Atalanta giorno 22 febbraio, ore 15:00, per un match di altissimo livello.