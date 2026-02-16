Home ->

Alisson al Napoli, avete sentito cos’è stato detto? È successo dopo la Roma

Le squadre che stavano cercando Alisson Santos

Alisson si è rivelato un vero e proprio colpaccio per il Napoli e, dopo quanto fatto vedere contro la Roma in Serie A, sono arrivate parole molto precise nei suoi confronti. Di seguito tutti i dettagli.

Marino elogia Manna per il colpo di Alisson: l’ha detto in diretta

Pierpaolo Marino è intervenuto nella trasmissione, su ‘Televomero’, ‘Il Bello del Calcio’ e ha dichiarato:

“Nonostante tutte le disgrazie ed io devo fotografare dei momenti della serata di ieri. Ieri la curva con lo striscione è stata capace di riassumere in poche frasi quello che è il sentimento del pubblico napoletano verso questa squadra, e cioè gratitudine e apprezzamento per la squadra”.

Alisson Santos esulta dopo il gol con il Napoli (AnsaFoto) SpazioNapoli.it

“La squadra ha vinto moralmente, mancava McTominay che ti permette di partire con un gol ed un assist. Vanno fatti i complimenti al club e a Manna per Alisson e Giovane, Alisson soprattutto che mi ha ricordato un Neres con più gol. Il Napoli è stato bravissimo a portarlo qui”.

Poi, a tal proposito, Gianluca Gifuni:

Alisson? Sono d’accordo con i paragoni con Neres, ma rispetto a David lui ha fame. Ha avuto un inizio di carriera difficile, è uno che ha fame. Poi, se devo pensare a Noa Lang che si è presentato in maniera spocchiosa e non ha fatto nulla, lui in 15 minuti ha fatto più di quello che ha fatto Lang in oltre 1200 minuti, il Napoli deve ripartire con giocatori del genere e deve metterlo subito

