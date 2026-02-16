Alisson al Napoli, avete sentito cos’è stato detto? È successo dopo la Roma

Alisson si è rivelato un vero e proprio colpaccio per il Napoli e, dopo quanto fatto vedere contro la Roma in Serie A, sono arrivate parole molto precise nei suoi confronti. Di seguito tutti i dettagli.

Marino elogia Manna per il colpo di Alisson: l’ha detto in diretta

Pierpaolo Marino è intervenuto nella trasmissione, su ‘Televomero’, ‘Il Bello del Calcio’ e ha dichiarato:

“Nonostante tutte le disgrazie ed io devo fotografare dei momenti della serata di ieri. Ieri la curva con lo striscione è stata capace di riassumere in poche frasi quello che è il sentimento del pubblico napoletano verso questa squadra, e cioè gratitudine e apprezzamento per la squadra”.

“La squadra ha vinto moralmente, mancava McTominay che ti permette di partire con un gol ed un assist. Vanno fatti i complimenti al club e a Manna per Alisson e Giovane, Alisson soprattutto che mi ha ricordato un Neres con più gol. Il Napoli è stato bravissimo a portarlo qui”.

Poi, a tal proposito, Gianluca Gifuni: