Mercato Napoli, gli azzurri sfidano la Juve e non solo: nel mirino un colpo a parametro zero

Il Napoli guarda al futuro e studia le prime mosse in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. Tra i nomi finiti sul taccuino di Giovanni Manna c’è quello di Marcos Senesi, difensore centrale attualmente in forza all’ Bournemouth.

Il centrale argentino, classe 1997, andrà in scadenza di contratto nel giugno 2026 e, secondo le indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra, non avrebbe ancora un accordo per il rinnovo.

Una situazione che lo rende uno dei profili più interessanti tra i possibili parametri zero della prossima estate. Il Napoli, da molto tempo sulle tracce del giocatore, monitora con attenzione, consapevole che occasioni di questo tipo possono trasformarsi in veri affari di mercato.

Senesi: una grande occasione di mercato

Dal punto di vista tecnico, Senesi rappresenta un difensore moderno: mancino, forte fisicamente, abile nel gioco aereo e dotato di ottima qualità nell’impostazione dal basso. Caratteristiche che si sposano bene con la filosofia del Napoli, che ha intenzione di costruire una difesa solida da cui far partire le proprie azioni offensive.

L’eventuale arrivo a parametro zero consentirebbe al club partenopeo di investire risorse economiche su altri reparti, mantenendo alta la competitività della rosa. Inoltre l’esperienza maturata tra Olanda e Inghilterra garantirebbe un innesto di esperienza internazionale .

Sfida alla Juventus e ai grandi club di Premier

Sulle tracce di Senesi non ci sarebbe soltanto il Napoli. Anche la Juventus avrebbe effettuato dei sondaggi per il difensore, pronta a inserirsi qualora si aprisse uno spiraglio concreto per portare il giocatore in Serie A. La concorrenza però, non si limita ai confini italiani: Le ottime prestazioni e le favorevoli condizioni di mercato hanno attirato diversi club di Premier League come Tottenham, Everton, Aston Villa, Newcastle e Sunderland.

Il mercato estivo è ancora lontano, ma il nome di Marcos Senesi è destinato a restare caldo in ottica Napoli. La sfida con la Juve è lanciata: Il Napoli prova ad anticipare la concorrenza per assicurarsi un colpo di qualità a costo zero.