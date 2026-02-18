[FOTO] Napoli, spunta la nuova linea di maglie: i dettagli e quando saranno disponibili

Grosse novità in casa Napoli, la società ha lanciato la nuova Linea Admin, una collezione di merchandising che si ispira, con ironia, ai meme e al linguaggio dei social.
I protagonisti della linea e il comunicato del Napoli
A metterci la faccia sono stati alcuni dei protagonisti di questa stagione del Napoli come la punta Rasmus Hojlund o il nuovo acquisto dal Verona Giovane. Poi non poteva di certo mancare il calciatore più chiacchierato degli ultimi mesi Antonio Vergara.
A sorprendere tutti però è senza dubbio la presenza di una felpa con il volto del presidente Aurelio De Laurentiis inserita in uno dei meme più in uso attualmente. Questa è la prima volta che il presidente azzurro partecipa a una di queste iniziative. Di seguito il comunicato del club azzurro e le maglie.
“SSC Napoli lancia un nuovo drop della Linea Admin, una collezione che celebra, con il suo stile ironico e dissacrante ispirato ai meme e al linguaggio della Gen Z, Giovane, Hojlund, Vergara e per la prima volta, il presidente De Laurentiis.
I nuovi capi saranno disponibili da oggi alle ore 14:30 nello store ufficiale TikTok del Club. La Linea Admin debutta inoltre sull’Official Store SSC Napoli online, con arrivo previsto prossimamente in tutti gli store fisici ufficiali del Club”.
