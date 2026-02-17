“Perché non così a Napoli?”, Lang sibillino: nuova stoccata a Conte

Home ->

Lang parla a Sky Sport dopo la partita fra Galatasaray e Juventus

Noa Lang ha parlato ai microfoni Sky Sport dopo la serata di gloria con la maglia del Galatasaray. L’olandese, passato club turco a gennaio dal Napoli, ha siglato una doppietta molto speciale nel 5-2 dei suoi contro la Juventus nell’andata dei playoff di Champions League. Nella sua intervista, non si è esposto sulle differenze rispetto al suo rendimento al Napoli, ma ha evidenziato ancora il maggiore amore ricevuto nella piazza turca.

Lang pizzica ancora il Napoli: le sue parole

L’attaccante ha risposto così alla domanda del giornalista Sky Gianluca Di Marzio, il quale gli chiedeva come mai non si era vista questa “versione” di Noa Lang con la maglia del Napoli:

“Preferisco parlare di adesso, del Galatasaray. Sento l’amore della gente, della società e dell’allenatore. Io sono un giocatore che ha bisogno di apprezzamento. Oggi non è stata neanche la mia miglior partita, normalmente faccio più dribbling e non segno”.

Lang, quindi, non risponde in modo diretto, ma rimarca ancora come per lui l’apprezzamento ricevuto dall’ambiente attorno a sé sia importante, suggerendo quindi un’assenza di questo a Napoli.

