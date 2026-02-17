Napoli, parla Mazzocchi: “Alisson e Giovane sono bravissimi ragazzi” E su Vergara…

Nella giornata odierna, Pasquale Mazzocchi è intervenuto presso Radio CRC dove ha fatto un resoconto sulla situazione attuale del Napoli. Si è soffermato sui nuovi arrivi del mercato di gennaio Alisson Santos, decisivo nella super sfida del Maradona contro la Roma, e Giovane, che a detta del classe ’95, si stanno integrando bene nella rosa. Ha poi svelato una conversazione avuta con Vergara, dove lo incita a continuare così senza esaltarsi. Infine la sua analisi sul pari contro i giallorossi e sul momento della squadra guidata da Antonio Conte.

Le parole di Mazzocchi su Alisson Santos, Giovane e Vergara

Ospite a Radio CRC, Mazzocchi ha speso belle parole suoi nuovi arrivati in casa Napoli Alisson Santos e Giovane:

“Alisson e Giovane? Sono bravissimi ragazzi. lo, da buon napoletano, cerco sempre di far sentire tutti a casa e di far capire il significato della maglia che indossano. Si stanno integrando bene, ovviamente non c’è troppo tempo per farli integrare al meglio, ma siamo sulla buona strada.”

Belle parole riservate anche a Vergara, con il quale però è stato più diretto e soprattutto onesto:

“Vergara? Gli ho detto di continuare così, ma senza esaltarsi quando le cose vanno bene né rammaricarsi quando vanno male. Ci sono partite che possono andare bene ed altre no: il calcio è così. Oggi siamo esposti a critiche continue tramite i social che possono danneggiare la mentalità del calciatore. Per questo gli ho detto di credere sempre in sé stesso.”

La gara contro la Roma e le difficoltà del Napoli

Il laterale classe ’95 ha poi continuato il suo intervento analizzando il big match pareggiato contro la Roma, elogiando le scelte di Conte:

«In Napoli-Roma non penso ci sia mancato nulla, è stata una gara molto fisica con tanti contrasti vinti da una parte e dall’altra. Loro, secondo me, hanno interpretato alcune parti della gara meglio di noi, ma credo che con tutte le difficoltà che stiamo affrontando abbiamo dimostrato di cercare con le unghie e con i denti almeno il pareggio. Quando affronti squadre con una difesa solida e forte, è difficile fargli gol, però il mister con le sostituzioni è stato bravo a trovare il pareggio.”

Poi sul momento colmo di difficoltà della squadra: