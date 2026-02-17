Home ->

Lang punisce Spalletti e la Juventus: serata incredibile in Champions League

Noa Lang esulta dopo il gol segnato contro la Juventus in Champions League

Risultato pesantemente negativo per la Juventus in casa del Galatasaray. La squadra di Spalletti ha subito una netta sconfitta per 5-2, con un netto tracollo nel secondo tempo. Decisiva è stata la doppietta di un ex Napoli, ma non di Victor Osimhen: si tratta di Noa Lang, che ha siglato le sue prime due reti in maglia Galatasaray nella gara più importante.

Super Lang: doppietta e Juventus travolta

La partita è stata subito in salita per la Juventus a causa del gol di Sara al minuto 15 dopo un ingueno pallone perso da parte di Yildiz. Nella prima frazione i ragazzi di Spalletti reagiscono però con grande carattere e ribaltano il risultato con la doppietta di Koopmeiners.

La ripresa, invece, presenta un crollo clamoroso della squadra bianconera. Ci pensa l’ex Napoli Lang a segnare il gol del 2-2: un modo per nulla banale di mettere a segno il suo primo gol in maglia Galatasaray. L’espulsione di Cabal per doppio giallo fa poi deragliare la partita per la Juventus: Davinson Sanchez, ancora una volta Lang e Boey portano il punteggio sul 5-2. Per Lang, quindi, una serata davvero speciale: è stato l’ex Napoli meno atteso a “punire” Luciano Spalletti.

Felice Leopoldo Luongo

