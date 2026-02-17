Lang punisce Spalletti e la Juventus: serata incredibile in Champions League

Risultato pesantemente negativo per la Juventus in casa del Galatasaray. La squadra di Spalletti ha subito una netta sconfitta per 5-2, con un netto tracollo nel secondo tempo. Decisiva è stata la doppietta di un ex Napoli, ma non di Victor Osimhen: si tratta di Noa Lang, che ha siglato le sue prime due reti in maglia Galatasaray nella gara più importante.
Super Lang: doppietta e Juventus travolta
La partita è stata subito in salita per la Juventus a causa del gol di Sara al minuto 15 dopo un ingueno pallone perso da parte di Yildiz. Nella prima frazione i ragazzi di Spalletti reagiscono però con grande carattere e ribaltano il risultato con la doppietta di Koopmeiners.
La ripresa, invece, presenta un crollo clamoroso della squadra bianconera. Ci pensa l’ex Napoli Lang a segnare il gol del 2-2: un modo per nulla banale di mettere a segno il suo primo gol in maglia Galatasaray. L’espulsione di Cabal per doppio giallo fa poi deragliare la partita per la Juventus: Davinson Sanchez, ancora una volta Lang e Boey portano il punteggio sul 5-2. Per Lang, quindi, una serata davvero speciale: è stato l’ex Napoli meno atteso a “punire” Luciano Spalletti.