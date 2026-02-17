“L’allenatore del prossimo anno? Lui…”: la sentenza netta di Del Genio

il giornalista napoletano Paolo Del Genio è intervenuto in mattinata a Canale 8, dove ha parlato di vari temi riguardanti il futuro del Napoli. Tra questi anche l’argomento relativo all’allenatore del club per la prossima stagione, dove ha fortemente rimarcato che secondo lui il tecnico del futuro sarà ancora una volta Antonio Conte. Spazio anche al tema rotazioni, soprattutto dei nuovi acquisti Alisson Santos e Giovane.

Del Genio: “L’allenatore dell’anno prossimo è bravissimo”

Durante la trasmissione Ne Parliamo il Lunedì in onda su Canale 8, Del Genio ha toccato la questione riguardante Antonio Conte e il suo futuro:

“L’allenatore del Napoli dell’anno prossimo è un allenatore bravissimo: Conte. L’ha detto lui, mi rifaccio alle sue parole. Conte è uno dei migliori in circolazione e ho una sensazione, anche se non lo dirà mai pubblicamente.”

Parole di stima per il tecnico leccese che nonostante le eliminazioni sui fronti Champions e Coppa Italia, continua a trovare sostegno dalla maggior parte della tifoseria napoletana.

Un Conte in aggiornamento, soprattutto sulle rotazioni

Il giornalista napoletano si è poi soffermato sul percorso evolutivo del tecnico leccese, soprattutto nel merito delle rotazioni della rosa, dove spesso in carriera ha avuto difficoltà: