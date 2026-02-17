Home ->

Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

“L’allenatore del prossimo anno? Lui…”: la sentenza netta di Del Genio

di
Paolo del Genio interviene sul tema Napoli-futuro.

il giornalista napoletano Paolo Del Genio è intervenuto in mattinata a Canale 8, dove ha parlato di vari temi riguardanti il futuro del Napoli. Tra questi anche l’argomento relativo all’allenatore del club per la prossima stagione, dove ha fortemente rimarcato che secondo lui il tecnico del futuro sarà ancora una volta Antonio Conte. Spazio anche al tema rotazioni, soprattutto dei nuovi acquisti Alisson Santos e Giovane.

Del Genio: “L’allenatore dell’anno prossimo è bravissimo”

Durante la trasmissione Ne Parliamo il Lunedì in onda su Canale 8, Del Genio ha toccato la questione riguardante Antonio Conte e il suo futuro:

“L’allenatore del Napoli dell’anno prossimo è un allenatore bravissimo: Conte. L’ha detto lui, mi rifaccio alle sue parole. Conte è uno dei migliori in circolazione e ho una sensazione, anche se non lo dirà mai pubblicamente.”

Parole di stima per il tecnico leccese che nonostante le eliminazioni sui fronti Champions e Coppa Italia, continua a trovare sostegno dalla maggior parte della tifoseria napoletana.

Antonio Conte guida la squadra durante Genoa-Napoli.
Conte durante la gara di campionato Genoa-Napoli.

 

Un Conte in aggiornamento, soprattutto sulle rotazioni

Il giornalista napoletano si è poi soffermato sul percorso evolutivo del tecnico leccese, soprattutto nel merito delle rotazioni della rosa, dove spesso in carriera ha avuto difficoltà:

“Sta lavorando su se stesso per portare un Conte nuovo e aggiornato anche sulle rotazioni mancanti e la grande opportunità ce l’ha adesso anche senza impegno durante la settimana. Per me può farlo. Alisson e Giovane per esempio non devono essere messi nelle stesse condizioni di Neres e Vergara entrati solo per infortuni dei compagni.”

 

Laura Bisogno

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Scrivo di Napoli da sempre, è la cosa che amo di più fare. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.
Gestione cookie