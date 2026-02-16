Vergara, la leggenda della Nazionale bacchetta il Napoli: cosa ha detto

I giovani italiani sono sempre al centro della discussione calcistica, specialmente in un’epoca in cui la nostra Nazionale è costretta a strappare il pass per USA 2026 tramite i playoff per evitare la terza mancata partecipazione ai campionati mondiali consecutiva. Tra i talenti emersi ad alti livelli negli ultimi mesi figura indubbiamente Antonio Vergara: l’attaccante del Napoli è sbocciato in maniera completamente inattesa. Una situazione di cui un leggendario ex della Nazionale come Fabio Cannavaro ha voluto parlare nello specifico.

Tanti campioni del passato tornano a parlare: le parole dall’evento Betsson

Quest’oggi si è tenuto il lancio della nuova campagna di Betsson Sport, che avrà tre stelle italiane del passato come rappresentanti ufficiali: Roberto Baggio, Francesco Totti e Fabio Cannavaro.

Nomi di un certo livello e che continuano ad attirare un nutrito interesse da parte della stampa e del pubblico, che vede in loro i rappresentanti di un calcio che non c’è più e che si spera possa tornare. A moderare l’evento il giornalista Fernando Siani, che ha portato la discussione sulla situazione attuale del calcio italiano e in ottica futura. Fabio Cannavaro ha così risposto:

“Movimento calcistico italiano in crescita? No, ci siamo proprio fermati. Non è tanto una questione di non giocare più per strada o perché abbiamo meno fame, ma è l’intero movimento ad essersi fermato. Ben vengano gli stranieri forti, ma sotto quel punto di vista ci siamo proprio bloccati”.

Una crisi che trova riscontro nella salute della Nazionale maggiore, ancora alla ricerca del tanto atteso ritorno ad un Mondiale che manca dall’ormai lontano 2014.

Cannavaro punzecchia il Napoli su Vergara: le dichiarazioni dell’ex difensore

Entrando nel dettaglio del discorso, Cannavaro ha riportato l’esempio lampante di Antonio Vergara per sostenere la propria tesi. L’ex difensore della Nazionale ha evidenziato le criticità che hanno di fatto costretto il Napoli a mettere in campo il proprio attaccante, che in una situazione normale avrebbe invece avuto la strada sbarrata dai titolarissimi:

“Le società dovrebbero iniziare ad investire sui settori giovanili e sugli italiani. Guardate Vergara, l’ultimo episodio che riguarda un ragazzo di 23 anni: sicuramente davanti aveva due giocatori forti, però lo abbiamo dovuto scoprire soltanto perché si sono fatti male due giocatori a metà campionato“.

Un chiaro messaggio a tutti i club italiani e nello specifico anche al Napoli come società e come staff tecnico, con Antonio Conte che ha lanciato in campo Vergara solo in una situazione di emergenza. Quella di Cannavaro non si tratta di certo una critica nei confronti del club partenopeo, ma è l’esempio utilizzato per richiedere un cambio di mentalità strutturale.