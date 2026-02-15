Napoli-Roma, Conte a DAZN: “La prossima stagione dipenderà dalle prossime 13 gare! Su Alisson e Rrahmani…”

Solo un pareggio tra Napoli e Roma all’interno di una partita emozionate, dove entrambe le squadre si sono date battaglia fino alla fine, con gli azzurri che hanno inseguito in entrambi i casi la squadra di Gasperini, riuscendo ad acciuffare il pareggio una volta con Spinazzola e l’altra con Alisson Santos.

Napoli, le parole di Conte dopo la Roma

Ai microfoni di DAZN ha parlato Antonio Conte, soffermandosi ovviamente su quelli che sono stati i temi della partita che ha giocato la sua squadra stasera contro la Roma.

“Anzitutto è giusto ringraziare i tifosi perchè non è scontato per niente che abbiano riconosciuto quello che stiamo facendo in questa stagione“, ha detto il tecnico del Napoli. Ed ancora: “Penso che anche oggi rimontare la Roma due volte non era semplice, penso che alla fine ai punti avremmo meritato noi qualcosa in più. Una bella partita, ad alta intensità, c’era pressione da entrambe le parti”, le parole dei Conte.

“Penso sia stata una partita divertente, inglese. Noi dobbiamo continuare, come ho detto ai ragazzi, sapendo che il nostro futuro dell’anno prossimo ce lo stiamo costruendo e dipenderà da cosa faremo in queste 13 partite, in base a quale competizione europea giocheremo. non sarà facile perchè le squadre sono attrezzate e sono forti e noi stiamo andando oltre gli ostacoli a prescindere“.

Napoli, le parole di Conte su Rrahmani

Conte è stato interpretato nel post partita anche su quello che è stato l’infortunio di Amir Rrahmani, uscito dal campo proprio in occasione del fallo che ha portato al rigore segnato dalla Roma.