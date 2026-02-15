Napoli-Roma, Conte a DAZN: “La prossima stagione dipenderà dalle prossime 13 gare! Su Alisson e Rrahmani…”

Solo un pareggio tra Napoli e Roma all’interno di una partita emozionate, dove entrambe le squadre si sono date battaglia fino alla fine, con gli azzurri che hanno inseguito in entrambi i casi la squadra di Gasperini, riuscendo ad acciuffare il pareggio una volta con Spinazzola e l’altra con Alisson Santos.
Napoli, le parole di Conte dopo la Roma
Ai microfoni di DAZN ha parlato Antonio Conte, soffermandosi ovviamente su quelli che sono stati i temi della partita che ha giocato la sua squadra stasera contro la Roma.
“Anzitutto è giusto ringraziare i tifosi perchè non è scontato per niente che abbiano riconosciuto quello che stiamo facendo in questa stagione“, ha detto il tecnico del Napoli. Ed ancora: “Penso che anche oggi rimontare la Roma due volte non era semplice, penso che alla fine ai punti avremmo meritato noi qualcosa in più. Una bella partita, ad alta intensità, c’era pressione da entrambe le parti”, le parole dei Conte.
“Penso sia stata una partita divertente, inglese. Noi dobbiamo continuare, come ho detto ai ragazzi, sapendo che il nostro futuro dell’anno prossimo ce lo stiamo costruendo e dipenderà da cosa faremo in queste 13 partite, in base a quale competizione europea giocheremo. non sarà facile perchè le squadre sono attrezzate e sono forti e noi stiamo andando oltre gli ostacoli a prescindere“.
Napoli, le parole di Conte su Rrahmani
Conte è stato interpretato nel post partita anche su quello che è stato l’infortunio di Amir Rrahmani, uscito dal campo proprio in occasione del fallo che ha portato al rigore segnato dalla Roma.
“Rrahmani non so come sta, uno in più uno in meno non è un problema, troveremo una soluzione. Parliamo sempre di infortuni, diventa stupido, pensiamo a concentrarci su cosa abbiamo, se ci sarà nella prossima partita saremo contenti se no troveremo una soluzione come stiamo trovando in ogni partita”.
Ed ancora, Conte ha parlato anche di Alisson Santos e Giovane: “Alisson e Giovane sono due ragazzi che il club ha preso a gennaio, anche perchè sapete che non potevamo fare mercato se non a costo zero. sono da neanche due settimane con noi e c’è bisogno un po’ anche di capire i meccanismi, le situazioni nostre di gioco. Sicuramente Alisson rispetto a Giovane è più bravo nell’uno contro uno, ha gamba, ti salta se ha spazio. Giovane è più punta, ma lo usiamo da trequartista. Hanno cambiato vita in poco tempo, stanno in una realtà diversa, sono bravi, hanno voglia, con umilità, senza spocchia e presunzione, pronti ad accettare che bisogna capire le dinamiche nostre di gioco”.