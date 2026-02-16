Napoli, Spinazzola parla del futuro: annuncio in diretta

Leonardo Spinazzola è stato uno dei protagonisti della sfida pareggiata dal Napoli contro la Roma nella serata di ieri. L’esterno azzurro ha firmato la prima delle due reti messe a segno contro i giallorossi, e di fatto è stato un elemento importante in campo per Antonio Conte.

Napoli, Spinazzola e il futuro in azzurro

Interventio in mixed zone ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Spinazzola ha anche parlato di quello che potrebbe essere un futuro ancora con indosso la maglia del Napoli.