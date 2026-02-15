Rinnovo McTominay, novità importanti: agente in Italia! Ecco cosa sta succedendo

Scott McTominay da due anni a questa parte è un giocatore imprescindibile per il Napoli di Antonio Conte. Quando disponibile, è sempre stato schierato e ha sempre fatto la differenza in positivo. Per questo, la società azzurra vuole blindarlo con un rinnovo di contratto per evitare qualsiasi complicanza dovuta a interessi stranieri. Ebbene, in questi giorni l’agente di McFratm si è recato in Italia per discutere con la dirigenza dell’estensione del matrimonio tra le parti fino al 2030.

Agente di McTominay in Italia: si tratta il rinnovo

Come segnalato dal Corriere dello Sport, Colin Murdock, procuratore di Scott McTominay, si è rectato in Italia. E il motivo di questa visita è di natura professionale. Infatti, ci sono stati colloqui con Manna e con la società del Napoli per discutere dell’estensione di contratto di Scott McTominay.

Lo scozzese ha un accordo in scadenza attualmente nel 2028 e, per costruire le prossime stagioni intorno a una colonna portante, si vorrebbe prolungare il termine della collaborazione fino al 2030, ovvero per due altre stagioni. Entrambe le parti sono estremamente soddisfatte e, a meno di scongiuri, tutti sono entusiasti della situazione.

I numeri dal suo arrivo al Napoli

A testimonianza della centralità presente di McTominay nel Napoli ci sono varie dimostrazioni numeriche (seppur non siano estremamente necessaria).

Però, i dati parlano da sé: sin dal suo arrivo nell’estate del 2024, sono state 70 le partite giocate, con un contributo in zona gol a dir poco impressionante: 23 gol e 10 assist, vale a dire una media vicina a 1 G/A ogni due gare disputate. Centrale ora (aspettando il rientro dall’infortunio) e, stando all’obiettivo, centrale ancora per tanto tempo.