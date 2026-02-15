Home ->

Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

Rinnovo McTominay, novità importanti: agente in Italia! Ecco cosa sta succedendo

di
McTominay verso il rinnovo

Scott McTominay da due anni a questa parte è un giocatore imprescindibile per il Napoli di Antonio Conte. Quando disponibile, è sempre stato schierato e ha sempre fatto la differenza in positivo. Per questo, la società azzurra vuole blindarlo con un rinnovo di contratto per evitare qualsiasi complicanza dovuta a interessi stranieri. Ebbene, in questi giorni l’agente di McFratm si è recato in Italia per discutere con la dirigenza dell’estensione del matrimonio tra le parti fino al 2030.

Agente di McTominay in Italia: si tratta il rinnovo

Come segnalato dal Corriere dello Sport, Colin Murdock, procuratore di Scott McTominay, si è rectato in Italia. E il motivo di questa visita è di natura professionale. Infatti, ci sono stati colloqui con Manna e con la società del Napoli per discutere dell’estensione di contratto di Scott McTominay.

Lo scozzese ha un accordo in scadenza attualmente nel 2028 e, per costruire le prossime stagioni intorno a una colonna portante, si vorrebbe prolungare il termine della collaborazione fino al 2030, ovvero per due altre stagioni. Entrambe le parti sono estremamente soddisfatte e, a meno di scongiuri, tutti sono entusiasti della situazione.

McTominay, colloqui per il rinnovo
L’agente di McTominay a dialogo per il rinnovo (ANSA) – SpazioNapoli.it

I numeri dal suo arrivo al Napoli

A testimonianza della centralità presente di McTominay nel Napoli ci sono varie dimostrazioni numeriche (seppur non siano estremamente necessaria).

Però, i dati parlano da sé: sin dal suo arrivo nell’estate del 2024, sono state 70 le partite giocate, con un contributo in zona gol a dir poco impressionante: 23 gol e 10 assist, vale a dire una media vicina a 1 G/A ogni due gare disputate. Centrale ora (aspettando il rientro dall’infortunio) e, stando all’obiettivo, centrale ancora per tanto tempo.

Laura Bisogno

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Scrivo di Napoli da sempre, è la cosa che amo di più fare. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.
Gestione cookie