Marotta risponde a Saviano: “Non so chi sia. Non voglio dargli importanza”

Beppe Marotta risponde a Roberto Saviano.

Dopo la bufera che si è creata per gli episodi arbitrali che hanno caratterizzato Inter-Juventus, anche Roberto Saviano ha detto la sua. Lo scrittore napoletano ci è andato giù pesante nei confronti di Beppe Marotta e sul campionato italiano. Oggi è arrivata la risposta del presidente nerazzurro.

Scontro tra Marotta e Saviano: in ballo il sistema calcio italiano

Saviano era intervenuto duramente sui social, scrivendo un messaggio di accusa forte e chiaro verso Marotta:

“Finché quest’uomo avrà un ruolo nel calcio italiano, tutti avranno la sensazione che i campionati siano falsati

Lo scrittore, poi, ha spiegato che l’attacco non era rivolto né ai giocatori dell’Inter, né ai suoi tifosi:

Non è un attacco ad atleti e tifosi, che sono le prime vittime di un sistema non del tutto trasparente”

La risposta di Beppe Marotta è arrivata oggi nell’assemblea di Lega:

“Non so neanche chi sia Saviano, né che ruolo abbia. Non voglio dargli importanza, ha fatto dichiarazioni che saranno all’attenzione dei nostri avvocati.”

