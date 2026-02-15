Home ->

Biasin spiazza dopo Inter-Juve: il riferimento allo scudetto lascia il Napoli senza parole

di
Biasin accusa il Napoli

Inter-Juve ha lasciato tutti con lo stupore e con la rabbia nei confronti di un arbitraggio davvero inconcepibile, soprattutto nell’episodio dell’espulsione di Kalulu. Piuttosto che ammettere e accettare l’errore, però, l’ambiente nerazzurro ha rievocato episodi del passato: in particolare, il giornalista Fabrizio Biasin ha ricordato un rigore dubbio non assegnato nella scorsa stagione in Inter-Roma. A sua detta, quell’episodio è costato lo scudetto all’Inter, favorendo totalmente il Napoli, chiamato in causa senza alcuna ragione.

Biasin replica agli errori arbitrali: “Un anno fa ci è costato lo scudetto”

Inter-Juve è stato uno dei punti più bassi dell’arbitraggio italiano: errori clamorosi che hanno fortemente indirizzato un match delicatissimo. Ma, ovviamente, non è stata l’unica occasione a lasciare il segno in negativo.

In particolare, stando a quanto pronunciato dal giornalista Fabrizio Biasin sui propri social, l’anno scorso i nerazzurri hanno rinunciato allo Scudetto, vinto dal Napoli di Conte, a causa di errori in Inter-Roma. In qualche modo, dunque, si afferma che il campionato vinto nella passata stagione non è altro che il risultato di un singolo episodio arbitrale…

Errori arbitrali in Inter-Napoli
Biasin ricorda Inter-Roma per gli errori arbitrali (ANSA) – SpazioNapoli.it

Ecco quanto sostenuto da Biasin:

“Capisco perfettamente come ci si sente dopo un fatto di campo come quello di ieri; è frustrante e fa terribilmente arrabbiare. E lo capisco benissimo perché è costato uno scudetto all’Inter meno di un anno fa (e in quell’occasione, tra l’altro, il VAR poteva pure intervenire)”.

Laura Bisogno

