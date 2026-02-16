Infortunio Rrahmani, cosa filtra? Le ultime di Sky Sport

L’emergenza infortuni è stato il grande argomento di discussione in casa Napoli nel corso delle ultime settimane. Antonio Conte è stato costretto a rinunciare nel tempo a diversi giocatori che hanno lasciato dei buchi importanti sotto il punto di vista tecnico e tattico. Col tempo alcuni stanno recuperando, ma sembra non volersi fermare quel fenomeno che anche contro la Roma ha portato un nuovo infortunio.

Napoli, come sta Rrahmani?

Nel corso del match contro i giallorossi, infatti, si è fatto male anche Amir Rrahmani: in occasione dell’azione che portato al calcio di rigore della Roma (procurato proprio dal fallo del difensore azzurro), Rrahmani è stato costretto ad uscire per infortunio.

Quello che è sembrato subito evidente è che si trattasse di un problema di natura muscolare, anche se c’è ancora attesa per capire concretamente come sta il difensore e per quanto tempo il Napoli dovrà rinunciare a lui.ù

Infortunio Rrahmani, le ultime di Sky Sport

Stando a quanto riportato dai colleghi di Sky Sport, l’infortunio si tratterebbe effettivamente di un qualcosa di natura muscolare. Le prossime ore chiariranno ulteriormente se questo costringerà il difensore a uno stop lungo oppure no.

Al tempo stesso è già pronto il sostituto: Juan Jesus si candida per una maglia da titolare già per la prossima sfida contro l’Atalanta.