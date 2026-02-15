Home ->

Napoli-Roma, gli azzurri perdono McTominay ma recuperano due pedine importanti

Antonio Conte nella gara di Serie A 2025/2026

Nella giornata di ieri è arrivata la certezza dell’assenza di Scott McTominay per Napoli-Roma. Il centrocampista scozzese non ha recuperato del tutto dall’infiammazione al tendine del gluteo, e dunque Antonio Conte e lo staff medico hanno deciso per il riposo. Buone notizie arrivano da altri due giocatori: Politano, già subentrato col Como, sarà titolare e Gilmour dovrebbe rientrare tra i convocati.

Napoli-Roma: Politano torna tra i titolari, Gilmour tra i convocati

Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, è confermata l’assenza di Scott McTominay. Il centrocampista, uscito anzitempo contro il Genoa, ha saltato il match di Coppa Italia contro il Como e, adesso, salterà anche il big match contro la Roma.

Un giocatore out, ma due dentro. Matteo Politano, subentrato nella scorsa partita, dovrebbe essere titolare nel match di stasera. Per quanto riguarda Billy Gilmour, invece, il calciatore dovrebbe tornare tra i convocati dopo la lunga assenza causata dalla pubalgia. Due recuperi dunque per Antonio Conte, in vista di Napoli-Roma.

 

