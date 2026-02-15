Napoli, salta il big match? Non filtrano notizie positive sulle sue condizioni

Giacomo Raspadori si è infortunato e rischia di saltare il big match della sua Atalanta contro il Napoli. Sarebbe un incrocio molto sentito e anche molto emozionante ma, in realtà, c’è la possibilità che questo non avvenga: a causa del problema fisico accusato contro la Lazio. In attesa di esami specifici che possano dare diagnosi concrete, la sensazione è che possa star fuori qualche settimana e, di conseguenza, saltare il match in programma domenica prossima.

Raspadori out con il Napoli?

Nel match disputatosi ieri tra Atalanta e Lazio c’è stata una brutta tegola per Raffaele Palladino: all’86’ Giacomo Raspadori è stato sostituito per infortunio.

Le prime sensazioni lasciano trapelare una possibile lesione al flessore della coscia sinistra, il che terrebbe out il trequartista italiano (arrivato a gennaio dall’Atletico Madrid) per varie settimane. Di conseguenza, sarebbe assente in occasione del match di domenica prossima contro il Napoli, dove sarebbe il grande ex più atteso.

Crisi grande per l’Atalanta: la situazione infortunati verso il Napoli

Il probabile forfait di Raspadori non sarebbe l’unica tegola per l’Atalanta verso il big match contro il Napoli. Infatti, ieri contro la Lazio si è infortunato anche Ahanor, tassello importante come jolly difensivo.

Oltre ai due infortuni rimediati nell’ultima gara, mister Raffaele Palladino non potrà utilizzare neanche Charles De Ketelaere, già fuori nelle ultime due uscite. Certamente, tutto ciò non è paragonabile alla crisi infortuni del Napoli.