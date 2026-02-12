Conte può sorridere, un centrocampista torna a disposizione: succederà contro l’Atalanta

Dopo l’eliminazione in Coppa Italia, il Napoli di Antonio Conte, torna ad allenarsi a Castel Volturno. L’attenzione è rivolta alla sfida contro la Roma, in programma domenica al Maradona, nel frattempo si monitora costantemente la situazione dell’infermeria. Tra le notizie più rilevanti c’è quella che riguarda Billy Gilmour, il cui recupero procede con segnali incoraggianti.

Gilmour accelera: rientro in gruppo sempre più vicino

Secondo quanto riportato da Il mattino, Gilmour sta rispondendo bene al programma di recupero post-operazione e la sua riaggregazione al gruppo è prevista per l’inizio della prossima settimana. Conte e il suo staff vogliono scongiurare ulteriori rischi, ma la sensazione è che il giocatore stia bruciando le tappe senza forzare.

Il Napoli, che ora può concentrarsi esclusivamente sul campionato, vede nel ritorno dello scozzese una risorsa preziosa per aumentare qualità e soluzioni in mezzo al campo. La sfida contro l’Atalanta, prevista il 22 febbraio alla New Balance Arena, è il target fissato per rivederlo tra i convocati.

Una pedina chiave per la seconda parte di stagione

Gilmour rappresenta un profilo tecnico importante per il gioco di Antonio Conte: dinamismo, pulizia nelle giocate e capacità di dare ritmo alla manovra azzurra. Il suo rientro permetterebbe al Napoli di ampliare le rotazioni e di gestire al meglio i momenti della partita.

Con la sola Serie A da affrontare, e una qualificazione Champions da ottenere, recuperare un elemento così importante offre al tecnico nuove possibilità tattiche. Il vero obiettivo resta averlo al top per il ciclo di marzo, quando il Napoli entrerà in una fase cruciale della stagione.