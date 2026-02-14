Ultim’ora Napoli, pessime notizie per Conte: verso un forfait pesantissimo

Il Napoli scenderà in campo domani sera per affrontare la Roma allo Stadio Maradona. Gli azzurri dovranno ancora convivere con l’emergenza infortuni che li ha travolti e le notizie al riguardo non sono positive. Secondo Sky Sport, infatti, gli azzurri rischiano seriamente di dover fare a meno anche di Scott McTominay.
McTominay in dubbio: filtra pessimismo
Non ci sarebbe più lo stesso ottimismo che c’era nelle scorse ore riguardo alla presenza di Scott McTominay nel big match contro la Roma. lo riporta Sky Sport. Adesso la presenza del calciatore scozzzese sarebbe in forte dubbio. Al suo posto giocherebbe Elmas, di fatto unica soluzione rimasta in quel ruolo, con Giovane o l’altro neo acquisto Alisson Santos in attacco.
