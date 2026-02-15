Inter-Juve fa ancora discutere: il designatore Rocchi: “Errore evidente ma colpa non solo dell’arbitro”

Proseguono le polemiche dopo il chiaro ed evidente errore di La Penna, che espelle Kalulu senza un tocco da parte del difensore bianconero ai danni di Bastoni, che simula vistosamente per poi esultare a rosso sventolato. Un comportamento che non è piaciuto a molti, tra cui Rocchi, che evidenzia l’errore dell’arbitro e del difensore dell’Inter.

In una telefonata all’ANSA, il designatore degli arbitri Rocchi interviene dopo l’errore evidente sul rosso a Kalulu. Le sue parole evidenziano la colpa dell’arbitro La Penna ma della simulazione chiara di Bastoni.

“Siamo molto dispiaciuti dell’episodio: la decisione di La Penna è chiaramente errata e il Var non è potuto intervenire per sanarla. La Penna è mortificato, ma la verità è che non è l’unico ad aver sbagliato perché c’è una simulazione chiara. Quest’ultima è parte di una lunga serie di simulazioni in cui cercano sempre di fregarci”.