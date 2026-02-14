Vergara in Nazionale? L’incontro con Gattuso c’è stato: la decisione!

Antonio Vergara si sta prendendo sulle spalle il Napoli e Napoli. L’esterno partenopeo sta entusiasmando i propri tifosi, più precisamente compaesani, e sta cominciando a far volare la propria carriera calcistica. Tanta attesa per sbocciare, ma ora il frutto dei lavori sta venendo fuori. E non è un caso se anche Gennaro Gattuso ci abbia messo gli occhi sopra.

Vergara a cena con Gattuso: la decisione sulla convocazione

Ieri sera l’ex allenatore del Napoli, ora dell’Italia, è stato a cena con alcuni calciatori azzurri per quanto riguarda la Nazionale. A marzo, con ben si sa, c’è un appuntamento molto importante per il nostro calcio: i playoff per accedere al prossimo Mondiale.

L’Italia è pronta a strappare il pass Mondiale dopo 12 anni e potrebbe far affidamento anche su Vergara. Come riportato da Il Mattino, Gattuso avrebbe confermato la volontà di chiamarlo a Coverciano per i prossimi appuntamenti cruciali, ribadendo al calciatore di continuare a lavorare con leggerezza e capacità.