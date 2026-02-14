Napoli, niente incrocio con il grande ex? L’infortunio rovina tutti i piani

Il Napoli prepara la partita contro la Roma, che purtroppo sarà caratterizzata dai tanti infortuni. Ma c’è un altro stop, non riguardante la rosa azzurra, che potrebbe però impedire un incrocio molto emozionante: si tratta di quello di Jack Raspadori, che ha abbandonato il campo a pochi minuti dalla fine di Lazio-Atalanta. L’attaccante è a forte rischio per la sfida da ex contro il Napoli.

Raspadori si ferma: Atalanta-Napoli a forte rischio

Rischia di saltare l’incrocio da ex di Jack Raspadori. L’attaccante, ceduto dal Napoli quest’estate in direzione Atletico Madrid, a gennaio è tornato in Serie A per vestire la maglia dell’Atalanta. La settimana prossima avrebbe dovuto affrontare proprio la squadra azzurra, con cui ha costruito un legame fortissimo e conquistato due Scudetti. Ma forse lo scontro col suo passato andrà rinviato.

Raspadori ha infatti accusato un risentimento muscolare al flessore sinistro nel finale della gara contro la Lazio. L’attaccante era visibilmente dolorante, al punto da abbandonare il campo nonostante l’Atalanta avesse finito le sosituzioni. L’entità dello stop è ancora da chiarire, ma la gara contro il Napoli della prossima settimana è a fortissimo rischio.