Mercato Napoli, nuovo colpo dallo Sporting: ha una clausola da 60 milioni

Il Napoli si sta giù guardando intorno per portare rinforzi alla rosa di Antonio Conte in vista della prossima stagione. Un profilo ricercato dal ds Manna è quello di un esterno d’attacco, vista la partenza di Noa Lang e un Neres frequentemente alle prese con infortuni. Ecco allora che, come riportato dall’esperto di mercato Ekrem Konur, il club napoletano starebbe monitorando Geny Catamo, ala destra dello Sporting Lisbona: sul giocatore c’è concorrenza e soprattutto una clausola da 60 milioni di euro.

Il Napoli ci pensa: clausola da 60 milioni e forte concorrenza

Catamo ha catturato l’occhio della società azzurra, che deve tuttavia prestare attenzione alla concorrenza del Lione e di altri club russi e arabi che stanno monitorando la situazione del calciatore dello Sporting, come confermato dal giornalista Erkem Konur. Il valore dell’offerta si aggirerebbe intorno ai 20-30 milioni, in base al rendimento dell’ala destra fino al termine della stagione.

Sul calciatore c’è comunque una clausola da 60 milioni, recentemente inserita in seguito al rinnovo del contratto fino al 2029, che ha oltretutto raddoppiato il suo stipendio. Operazione sicuramente non semplice, ma per il Napoli potrebbe essere un profilo molto interessante.

Chi è Catamo, obiettivo azzurro per l’attacco

Classe 2001, Catamo è un ala d’attacco di nazionalità mozambicana, prodotto del settore giovanile dello Sporting e costantemente in prima squadra dal 2023. Ala molto duttile, ha come caratteristiche principali la rapidità e la ricerca dell’1 contro 1, favoriti anche dai suoi 172cm di altezza. Predilige la corsia di destra così da poter rientrare sul suo piede preferito, ovvero il sinistro, con il quale vede molto spesso la porta, soprattutto dalla distanza.

Nella stagione in corso ha attualmente collezionato 24 presenze con la maglia dello Sporting, realizzando 6 gol (di cui 1 in Champions League contro il Marsiglia) e 3 assist. Ha inoltre partecipato alla Coppa d’Africa con il Mozambico, segnando 2 gol in 4 partite.