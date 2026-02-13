Home ->

Napoli, le dichiarazioni a DAZN fanno infuriare i tifosi: “È meglio di McTominay”

McTominay festeggia la rete realizzata

Durante il pre-partita in diretta a Dazn, l’ex attaccante e opinionista Fabio Bazzani, si è cimentato in un analisi che farà discutere: secondo Bazzani il centrocampista francese Adrien Rabiot supera, secondo lui, l’ MVP dello scorso campionato Scott McTominay.

Le parole sono state chiare è dirette:

“Rabiot è cresciuto nella gestione della palla e nel palleggio, legge meglio le situazioni. È anche meglio di McTominay”

Il duello divide i tifosi

Per Bazzani, Rabiot si distingue per le qualità tecniche e la capacità di leggere il gioco in modo costante, caratteristiche che lo rendono decisivo nelle grandi partite. McTominay, invece resta un centrocampista potente e dinamico, ma con minore continuità nel palleggio e nella gestione delle situazioni di gioco. Per l’ex bomber, queste differenze fanno pendere l’ago della bilancia a favore del centrocampista francese nelle situazioni di costruzione del gioco e nei momenti chiave della partita.

Scott McTominay esulta nella gara di Serie A 2026
McTominay esulta al gol contro il Genoa

Le parole dell’opinionista hanno subito fatto discutere. il dibattito è aperto: meglio l’eleganza e il controllo di Rabiot o la forza e l’energia dello scozzese? Le dichiarazioni di Bazzani sono state forti e sono destinate a far discutere.

