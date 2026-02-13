Napoli, il centrocampista vede la luce: con la Roma potrebbe tornare tra i convocati

Il lungo calvario di Billy Gilmour sembra finalmente giunto ai titoli di coda. Dopo quasi quattro mesi di stop forzato a causa dell’ infortunio agli adduttori e del successivo intervento chirurgico a Londra, il regista scozzese è pronto a riprendersi la convocazione. Un rientro fondamentale per Antonio Conte in vista della volata finale della stagione.

L’infortunio e il recupero: il punto della situazione

Gilmour era fermo ai box dal novembre scorso, quando un problema muscolare lo aveva costretto a fermarsi durante la sfida contro il Como. La scelta dell’ operazione resasi necessaria per risolvere definitivamente la pubalgia, ha allungato i tempi, a i feedback dell’ultima settimana di allenamento a Castel Volturno sono estremamente positivi.

Secondo le ultime indiscrezioni, lo scozzese ha ripreso a lavorare parzialmente con il gruppo e punta alla convocazione lampo già per la sfida di domenica con la Roma.

Quando rientrerà in campo?

Lo staff medico azzurro predica prudenza. Sebbene la tentazione di portarlo in panchina contro i giallorossi sia forte, è più probabile che Gilmour veda il campo per uno spezzone di gara verso fine Febbraio, per poi essere al 100% per i match decisivi di marzo e per gli impegni con la nazionale scozzese.

Con Anguissa e Kevin De Bruyne ancora alle prese con i propri infortuni, ritrovare Gilmour permette a Conte di avere più rotazioni a centrocampo e di gestire meglio le energie del reparto.