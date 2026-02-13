Home ->

Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

Napoli, il centrocampista vede la luce: con la Roma potrebbe tornare tra i convocati

di
David Neres, Zambo Anguissa e Billy Gilmour festeggiano dopo la rete realizzata nel match tra Lecce e Napoli

Il lungo calvario di Billy Gilmour sembra finalmente giunto ai titoli di coda. Dopo quasi quattro mesi di stop forzato a causa dell’ infortunio agli adduttori e del successivo intervento chirurgico a Londra, il regista scozzese è pronto a riprendersi la convocazione. Un rientro fondamentale per Antonio Conte in vista della volata finale della stagione.

L’infortunio e il recupero: il punto della situazione

Gilmour era fermo ai box dal novembre scorso, quando un problema muscolare lo aveva costretto a fermarsi durante la sfida contro il Como. La scelta dell’ operazione resasi necessaria per risolvere definitivamente la pubalgia, ha allungato i tempi, a i feedback dell’ultima settimana di allenamento a Castel Volturno sono estremamente positivi.

Gilmour che gioca una partita con il Napoli
Gilmour in campo con il Napoli

Secondo le ultime indiscrezioni, lo scozzese ha ripreso a lavorare parzialmente con il gruppo e punta alla convocazione lampo già per la sfida di domenica con la Roma.

Quando rientrerà in campo?

Lo staff medico azzurro predica prudenza. Sebbene la tentazione di portarlo in panchina contro i giallorossi sia forte, è più probabile che Gilmour veda il campo per uno spezzone di gara verso fine Febbraio, per poi essere al 100% per i match decisivi di marzo e per gli impegni con la nazionale scozzese.

Con Anguissa e Kevin De Bruyne ancora alle prese con i propri infortuni, ritrovare Gilmour permette a Conte di avere più rotazioni a centrocampo e di gestire meglio le energie del reparto.

Laura Bisogno

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Scrivo di Napoli da sempre, è la cosa che amo di più fare. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.
Gestione cookie