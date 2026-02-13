Home ->

Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

Conte-Napoli, prove di addio: “De Laurentiis è sconvolto”

Napoli: Conte e De Laurentiis si stringono la mano sorridenti.

Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, ha rivelato sul suo canale Youtube la situazione riguardante il rapporto fra Conte e De Laurentiis, con il presidente del Napoli che secondo Pedullà, sarebbe sconvolto per gli investimenti fatti e per le motivazioni sugli infortuni.

Pedullà sul Napoli: “Prima o poi qualcuno presenterà il conto all’altro”

L’intervento sulla situazione Conte-De Laurentiis di Alfredo Pedullà sul suo canale Youtube ha fatto scalpore fra i tifosi napoletani, facendo pensare a una possibile interruzione dei rapporti fra il tecnico e il presidente del Napoli. Tuttavia, il giornalista rassicura:

“Oggi non ho conferme su decisioni prese per il futuro per Conte. In questo momento, De Laurentiis e Conte si sopportano cercando di capire quando verrà messo il punto definitivo.”

Nonostante ciò, ha aggiunto che De Laurentiis sarebbe turbato riguardo a mercato e infortuni:

“Per quello che so, De Laurentiis è sconvolto per gli investimenti che ha fatto e per le motivazioni degli infortuni. Si sta chiedendo ma se il problema sono gli infortuni con quell’organico, la prossima volta non sarebbe meglio lasciare la rosa così?”

Poi la speculazione di Pedullà:

“Per la prima volta i bilanci floridi vedono qualche meno, ok lo scudetto, ma i conti sono chiari. Al momento si sopportano, ma prima o poi qualcuno presenterà il conto all’altro e ho l’impressione di aver capito che sarà De Laurentiis”

Laura Bisogno

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Scrivo di Napoli da sempre, è la cosa che amo di più fare. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.
