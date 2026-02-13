Conte-Napoli, prove di addio: “De Laurentiis è sconvolto”

Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, ha rivelato sul suo canale Youtube la situazione riguardante il rapporto fra Conte e De Laurentiis, con il presidente del Napoli che secondo Pedullà, sarebbe sconvolto per gli investimenti fatti e per le motivazioni sugli infortuni.

Pedullà sul Napoli: “Prima o poi qualcuno presenterà il conto all’altro”

L’intervento sulla situazione Conte-De Laurentiis di Alfredo Pedullà sul suo canale Youtube ha fatto scalpore fra i tifosi napoletani, facendo pensare a una possibile interruzione dei rapporti fra il tecnico e il presidente del Napoli. Tuttavia, il giornalista rassicura:

“Oggi non ho conferme su decisioni prese per il futuro per Conte. In questo momento, De Laurentiis e Conte si sopportano cercando di capire quando verrà messo il punto definitivo.”

Nonostante ciò, ha aggiunto che De Laurentiis sarebbe turbato riguardo a mercato e infortuni:

“Per quello che so, De Laurentiis è sconvolto per gli investimenti che ha fatto e per le motivazioni degli infortuni. Si sta chiedendo ma se il problema sono gli infortuni con quell’organico, la prossima volta non sarebbe meglio lasciare la rosa così?”

Poi la speculazione di Pedullà: