Napoli-Ischia, dall’allenamento congiunto arrivano brutte notizie: c’è uno stop

di
Antonio Conte in panchina per la Serie A

Non arrivano buone notizie da Castel Volturno in vista del big match di domenica sera contro la Roma. Nell’allenamento congiunto odierno tra Napoli e Ischia, terminato 4-0 per i partenopei, non ha partecipato Sam Beukema, difensore centrale azzurro. Quest’ultimo è dunque in dubbio in vista della sfida.

Napoli-Ischia, stop per Beukema: il motivo

Secondo quanto riportato da Il Mattino, per Sam Beukema si tratterebbe solo di una semplice influenza. Nulla di preoccupante dunque, seppur, a solo tre giorni dalla sfida, il difensore olandese resti comunque in dubbio.

Servirà infatti capire come si evolverà il suo stato di salute per comprendere se e a quanti allenamenti parteciperà in vista della sfida. Nel caso in cui fossero pochi, Antonio Conte potrebbe decidere di non convocare il giocatore. Discorso dunque rinviato alle prossime ore e i prossimi giorni, per comprendere l’evoluzione della situazione.

