Napoli, così cambia tutto: l’annuncio non lascia più dubbi

Durante la conferenza stampa di presentazione della campagna “Sanghe Pe Napule”, promossa da Sorgesana in collaborazione con AVIS e SSC Napoli, Tommaso Bianchini, Direttore Generale Area Business del club, ha sciolto ogni riserva sul centenario azzurro: ci sarà un vero e proprio investimento culturale che abbraccia l’intera identità del Napoli.

Nuovo logo e nuova maglia: la rivoluzione del Centenario

Tommaso Bianchini ha confermato che il 2025/26 sarà segnato da un restyling profondo dell’identità visiva, lanciando diverse notizie. Tra tutte, il nuovo logo e la nuova maglia dedicati al Centenario:

“Il centenario sarà un movimento culturale, partiremo da prima del 1926 perché sapete bene che c’è un prima emozionante quanto il dopo. Ci ricollegheremo con la storia, dal mondo verso il Napoli e per una volta non il contrario. Ci sarà un nuovo logo e una nuova maglia per una stagione”

Insomma, il presidente Aurelio De Laurentiis continua a investire su brand e identità: il centenario sarà molto di più di una festa, e l’annuncio ha già aumentato l’hype dei tifosi a dismisura.