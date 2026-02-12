Conte squalificato? C’è la decisione del Giudice Sportivo dopo Napoli-Como

La sfida di martedì sera contro il Como è ancora ben impressa nella mente degli azzurri. Un’eliminazione dalla Coppa Italia che brucia ancora e che poteva aggravare ancora di più la settimana partenopea, con il delicato match di domenica alla Roma, dopo l’apertura di un’inchiesta da parte della Procura Federale per la parole rivolte da Antonio Conte all’arbitro Manganiello. Una decisione non ancora arrivata, a differenza di quella del Giudice Sportivo.
Conte siederà in panchina contro i giallorossi? La decisione
Il tutto ruotava intorno alle sanzioni dei quarti di finale di Coppa Italia del Giudice Sportivo. All’interno del comunicato, però, non vi è alcuna traccia di quanto accaduto tra Antonio Conte e la terna arbitrale durante la sfida contro i lariani.
D’altronde stesso il direttore di gara e il IV uomo non hanno refertato nulla su quanto proferito dal tecnico azzurro nei loro confronti. Dunque nessuna squalifica o ammenda per Conte dopo le proteste. Questa la decisione presa del Giudica Sportivo, in attesa di capire se il procuratore federale seguirà la stessa linea o si affiderà alla “prova tv”.