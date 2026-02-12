Home ->

Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

Conte squalificato? C’è la decisione del Giudice Sportivo dopo Napoli-Como

di
Conte in panchina in Champions

La sfida di martedì sera contro il Como è ancora ben impressa nella mente degli azzurri. Un’eliminazione dalla Coppa Italia che brucia ancora e che poteva aggravare ancora di più la settimana partenopea, con il delicato match di domenica alla Roma, dopo l’apertura di un’inchiesta da parte della Procura Federale per la parole rivolte da Antonio Conte all’arbitro Manganiello. Una decisione non ancora arrivata, a differenza di quella del Giudice Sportivo.

Conte siederà in panchina contro i giallorossi? La decisione

Il tutto ruotava intorno alle sanzioni dei quarti di finale di Coppa Italia del Giudice Sportivo. All’interno del comunicato, però, non vi è alcuna traccia di quanto accaduto tra Antonio Conte e la terna arbitrale durante la sfida contro i lariani.

D’altronde stesso il direttore di gara e il IV uomo non hanno refertato nulla su quanto proferito dal tecnico azzurro nei loro confronti. Dunque nessuna squalifica o ammenda per Conte dopo le proteste. Questa la decisione presa del Giudica Sportivo, in attesa di capire se il procuratore federale seguirà la stessa linea o si affiderà alla “prova tv”.

 

Laura Bisogno

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Scrivo di Napoli da sempre, è la cosa che amo di più fare. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.
