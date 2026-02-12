Home ->

Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

Manna in bilico, il Napoli valuta l’addio: c’è l’annuncio

di
Manna, DS del Napoli a Castelvolturno

Nel Napoli si moltiplicano le riflessioni sul futuro dell’area sportiva, con Giovanni Manna tra i profili che saranno valutati a fine stagione. Tra investimenti recenti e rendimento dei nuovi acquisti, il club sta valutando l’operato del direttore sportivo azzurro in vista della prossima stagione.

Il lavoro di Manna sotto osservazione

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira sul suo canale Youtube, la posizione del ds non è da considerarsi blindata: alcuni acquisti onerosi e non richiesti esplicitamente da Conte, non hanno ancora inciso come previsto.

Inoltre, operazioni come quelle di Giovane e Alisson Santos, rappresentano investimenti pesanti, che se non dovessero rendere, potrebbero pesare sulle valutazioni finali. Sul piano economico, però, il Napoli resta solido: tra cessioni e introito Champions, il bilancio è stato compensato. Il vero nodo riguarda questa estate, quando la società deciderà se cambiare o dare spazio alla continuità.

Laura Bisogno

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Scrivo di Napoli da sempre, è la cosa che amo di più fare. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.
