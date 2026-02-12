Manna in bilico, il Napoli valuta l’addio: c’è l’annuncio

Nel Napoli si moltiplicano le riflessioni sul futuro dell’area sportiva, con Giovanni Manna tra i profili che saranno valutati a fine stagione. Tra investimenti recenti e rendimento dei nuovi acquisti, il club sta valutando l’operato del direttore sportivo azzurro in vista della prossima stagione.

Il lavoro di Manna sotto osservazione

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira sul suo canale Youtube, la posizione del ds non è da considerarsi blindata: alcuni acquisti onerosi e non richiesti esplicitamente da Conte, non hanno ancora inciso come previsto.

Inoltre, operazioni come quelle di Giovane e Alisson Santos, rappresentano investimenti pesanti, che se non dovessero rendere, potrebbero pesare sulle valutazioni finali. Sul piano economico, però, il Napoli resta solido: tra cessioni e introito Champions, il bilancio è stato compensato. Il vero nodo riguarda questa estate, quando la società deciderà se cambiare o dare spazio alla continuità.