Alisson Santos, dichiarazioni importanti dopo l’esordio: “Un sogno essere qui”

Alisson Santos, volto nuovo del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio CRC. Dalle sue parole emergono entusiasmo, ambizione e una forte voglia di crescere sotto la guida di Antonio Conte. L’ex Sporting Lisbona, ha raccontato le emozioni dell’esordio al Maradona, il momento del rigore e il suo stile di gioco. Un quadro chiaro delle sue prime sensazioni in azzurro.

Impatto con l’ambiente e emozioni azzurre

L’esterno brasiliano ha descritto con grande entusiasmo i suoi primi giorni a Napoli, sottolineando quanto abbia lavorato per arrivare in un club di questo livello:

“Sono molto contento di essere qui, per me è un sogno. Il Napoli è un grande club: ho lavorato molto nella mia carriera per arrivare fin qui. Giocare per il Napoli è una sensazione incredibile, sentire la passione del tifo partenopeo. Sono triste per il risultato, perché non mi piace perdere, ma ora è il momento di lavorare e guardare avanti.”

Le sue parole mostrano un ragazzo determinato, consapevole del salto compiuto e pronto a mettersi a disposizione della squadra. L’esordio al Maradona lo ha colpito profondamente, ma allo stesso tempo la passione azzurra lo ha motivato a dimostrare il proprio valore.

Alisson Saantos che gioca con il Napoli al Maradona
Alisson Santos in campo al Maradona

Rigore, rapporto con Conte e vita fuori dal campo

Santos ha poi approfondito aspetti tecnici e personali, parlando del rigore calciato al Como, del suo stile di dentro e fuori dal campo e dell’accoglienza ricevuta. Spiegando come si stia adattando al calcio italiano e quanto sia importante per lui lavorare quotidianamente con Conte e il suo staff:

“Ero molto fiducioso sul rigore, lavoro ogni giorno anche su questo e ho sentito la fiducia della squadra. Mi piace attaccare, dribblare, fare gol o assist, ma anche aiutare in fase difensiva.

Mi hanno accolto tutti bene, mi sento già a casa anche se l’italiano è difficile. Conte è un grande allenatore: sto imparando molto da lui e dallo staff. Fuori dal campo sono tranquillo, mi piace stare a casa, giocare ai videogiochi e ascoltare musica che mi dà buone vibes.”

Il giovane esterno ha già mostrato una buona predisposizione al lavoro e una forte volontà di adattarsi ai ritmi della Serie A. Il Napoli punta su di lui per ritrovare un profilo capace di portare imprevedibilità ritmo e freschezza in questa fase della stagione.

 

