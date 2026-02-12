Insulti a Manganiello, il Napoli trema: ecco cosa rischia Conte

Archiviata l’eliminazione in Champions League, è arrivata la sconfitta anche in Coppa Italia per gli azzurri. Una sconfitta amara persa solo ai calci di rigore contro il Como di Fabregas. Durante la gara, però, sono stati segnalati degli insulti di Antonio Conte nei confronti dell’arbitro Manganiello: l’allenatore salentino ora rischia una squalifica.

Napoli, Conte a rischio squalifica: la situazione

In casa Napoli è arrivata una sconfitta dal sapore amaro martedì sera. I campioni d’Italia si sono dovuti arrendere ai calci di rigore contro il Como. Ora, la squadra partenopea avrà solo il campionato da portare avanti, cercando quanto meno di centrare la qualificazione alla prossima Champions League.

Sconfitta che può diventare ancora più amara. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, difatti, la Procura avrebbe acquisito i video degli insulti rivolti a Manganiello. Nel referto arbitrale non sono stati riportati questi episodi, con l’arbitro troppo lontano dall’azione e il quarto uomo distratto da una conversazione negli auricolari.

Le telecamere, però, hanno colto in pieno lo sfogo del tecnico azzurro: labiale inequivocabile. Il procuratore Giuseppe Chinè, ora, valuta l’apertura di un procedimento disciplinare: Conte rischia la squalifica di una giornata. Se così dovesse andare, è probabile che l’allenatore patteggi limitando il tutto ad una sanzione pecunaria.