De Zerbi-Napoli, avete sentito? L’annuncio è stato netto!

Dopo i deludenti risultati della formazione partenopea il futuro di Antonio Conte all’ombra del Vesuvio è stato messo in discussione. E tra i nomi accostati al Napoli è spuntato anche quello di Roberto De Zerbi. Tuttavia, sono arrivate dichiarazioni forti da parte di Michele Criscitiello, direttore di ‘Sportitalia’, che ha espresso una posizione critica sull’eventuale approdo del tecnico italiano in Azzurro.

De Zerbi-Napoli, le parole di Criscitiello

Secondo Criscitiello, infatti, De Zerbi non dovrebbe scegliere Napoli come prossima destinazione. A ‘Sportitalia’ ha dichiarato:

“De Zerbi non deve andare al Napoli, sarebbe un errore per lui”.

Nel suo ragionamento, il giornalista ha spiegato anche il perché della sua posizione, facendo riferimento al percorso professionale dell’ allenatore:

“Ha già sbagliato ad andare al Marsiglia. In questo momento della sua carriera deve puntare ad altro, non al Napoli”

Secondo Criscitiello, infatti, De Zerbi deve orientarsi verso un campionato che valorizzi maggiormente le sue idee di calcio e il suo stile di gioco, perciò:

“Napoli non è la scelta giusta adesso”.

Il futuro della panchina è in bilico, tutto è ancora aperto

Al momento non risultano trattative in corso o potenziali tra il Napoli e Roberto De Zerbi e questa resta solo un ipotesi. Ma De Zerbi al Napoli resta una delle suggestioni più discusse in vista della prossima stagione.

Il tecnico bresciano è apprezzato per il suo calcio propositivo, basato su possesso palla e intensità offensiva. Molti tifosi vedrebbero in lui il profilo ideale per susseguire ad Antonio Conte.

Il futuro della guida tecnica azzurra resta dunque ancora da scrivere, il valzer delle panchine sarà destinato ad animare i prossimi mesi.