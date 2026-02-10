Napoli, futuro incerto per Lobotka: già individuato il successore dello slovacco

Arrivato nell’estate del 2020, Stanislav Lobotka è stato uno degli artefici dei successi del Napoli delle ultime stagioni. Lo slovacco rappresenta il cervello del Napoli e grazie a lui la manovra e l’organizzazione della squadra migliora sensibilmente. Una pedina a cui Antonio Conte non rinuncia mai e su cui il club ha costruito le basi per la conquista dei due scudetti. Il suo futuro, però, è incerto e la dirigenza azzurra ha già individuato il successore: si tratta di Maximo Perrone del Como.

Napoli, Perrone è il preferito in caso di addio da parte di Lobotka

In caso di addio al termine di questa stagione da parte di Stanislav Lobotka, il Napoli ha già individuato il possibile successore. Secondo quanto raccontato da ‘TMW’, il nome in cima alla lista del club è quello di Maximo Perrone, centrocampista del Como acquistato per 13 milioni di euro dal Manchester City.

Cervello del centrocampo del Como, l’argentino classe 2003 è ritenuto da Fabregas una pedina imprescindibile ma la dirigenza partenopea ha già manifestato più volte il proprio interesse. La sfida di stasera, valida per i quarti di finale di Coppa Italia, sarà una nuova occasione per poterlo osservare da vicino.

Napoli, incerto il futuro di Lobotka: il suo contratto scade nel 2027

Nonostante sia uno dei cardini della squadra allenata da Antonio Conte, il futuro di Stanislav Lobotka sarà uno dei temi che verrà affrontato nel corso dei prossimi mesi. Il suo contratto scadrà infatti a giugno 2027 e non è da escludere che in estate il centrocampista possa decidere di aprire un nuovo capitolo della sua carriera.

Il Napoli lavorerà comunque per rinnovare il contratto dello slovacco ma molto dipenderà dalle idee dell’ex Celta Vigo.