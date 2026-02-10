Napoli-Como, è arrivato il suo momento: debutto da titolare per l’azzurro

Dopo la prematura e deludente uscita dalla Champions League, per il Napoli la Coppa Italia diventa un traguardo a cui ambire. La squadra di Antonio Conte, oltre a dover terminare il campionato tra le prime quattro classificate, proverà ad aggiungere un altro trofeo in bacheca, da posizionare al fianco della Supercoppa vinta a dicembre. Per strappare il pass per le semifinali, dove ad attendere la vincitrice c’è già l’Inter, gli azzurri dovranno superare il Como di Fabregas e per farlo il tecnico salentino si affiderà anche ad un nuovo arrivato: Giovane.
Napoli, contro il Como chance dal primo minuto per Giovane
Antonio Conte continua a dover fare i conti con i tanti infortuni e per la sfida contro il Como si affiderà a molte seconde linee. Con McTominay che non prenderà parte al match di questa sera, uscito malconcio da Marassi, sarà Elmas ad affiancare Lobotka in mediana mentre sulla trequarti insieme a Vegara dovrebbe agire Giovane, alla prima da titolare con la maglia del Napoli.
Napoli-Como, le probabili scelte di Conte e Fabregas
Antonio Conte, anche per il match di questa sera, avrà le scelte contate. A differenza della partita di Genova, dal primo minuto non ci saranno Meret, Buongiorno, Olivera e McTominay, con Giovane pronto così ad esordire dal primo minuto. Fabregas si affida invece ai titolari, con Nico Paz pronto a dare spettacolo anche nello stadio di Maradona.
Di seguito le probabili scelte dei due allenatori secondo la Gazzetta dello Sport:
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Juan Jesus; Mazzocchi, Lobotka, Elmas, Olivera; Giovane, Vergara; Hojlund.
COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Da Cunha, Perrone; Vojvoda, Nico Paz, Baturina; Douvikas.