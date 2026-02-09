Napoli, parole dure su Buongiorno e annuncio su Conte: è successo tutto in diretta

Il Napoli si sta preparando per il match di Coppa Italia da giocare contro il Como domani sera alle ore 21:00, ma nel mentre non sono mancate altre dichiarazioni ‘forti’ su Buongiorno dopo gli errori commessi contro il Genoa in campionato. A parlare è stato, tra gli altri, anche l’ex direttore tecnico dell’Udinese Pierpaolo Marino a ‘Il Bello del Calcio’ su ‘Televomero’.

Buongiorno ancora nel mirino: le parole di Marino

Pierpaolo Marino a ‘Il Bello del Calcio’ su ‘Televomero’ ha dichiarato:

Su Buongiorno dico che lui ha stonato fortemente rispetto al Napoli sabato, parliamo di un giocatore da 40 milioni e con un ingaggio importante, non è un problema tecnico ma mentale e c’è un problema importante. Su questo non perdono, il Napoli lo ha preso facendo un sacrificio economico enorme ed io gli darei due turni di riposo. Una squadra che deve vincere non deve cambiare i pannolini ai giocatori più importanti”

Poi sul tecnico azzurro:

“Conte ancora a Napoli il prossimo anno? Beh, io cambierei e preciso che è una mia idea. Per me nei campionati nazionali è tra i primi tre al mondo. Poi penso che la settimana scorsa ha detto che Olivera gli dà più garanzie di Beukema e per non schierare Beukema sposta sia Rrahmani che Buongiorno, una scelta forzata in partenza. Mi è sembrata una scelta forzata. Io penso che il ciclo di Conte a fine anno sarà finito ed il Napoli passerà, è una mia sensazione”.

E ancora su Buongiorno: