Vergara: “Al Napoli non indossi una maglia ma una speranza!”, poi la rivelazione sul gol al Chelsea

Antonio Vergara, soprattutto dopo il gol incredibile segnato contro il Chelsea in Champions League, ha inevitabilmente attirato su di sé l’attenzione dei tifosi, degli appassionati di calcio e degli addetti ai lavori. Avete sentito le ultime dichiarazioni rilasciate sul canale ‘YouTube’ del club? Di seguito le sue parole.

Vergara parla chiaro sui canali ufficiali del Napoli: poche parole ma forti

Antonio Vergara, a ‘Small Talk’ sul canale YouTube del Napoli, ha dichiarato:

“Giocare a Napoli da napoletano credo sia la cosa più facile che ci sia: non indossi la maglia, indossi la speranza dei ragazzi che sognano un giorno di vestire l’azzurro”.

Poi il retroscena sul match di Champions League contro i Blues:

“Con il Chelsea ho capito di aver fatto gol dal rumore dello stadio, io da terra non me n’ero accorto. Ci ha dato speranza, ma se potessi cambiare quel gol con la qualificazione in Champions lo fare senza pensarci”.

E infine: