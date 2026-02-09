L’agente di Vergara tuona dopo Genoa-Napoli: parole durissime

La vittoria contro il Genoa ha dato modo al Napoli di portare a casa tre punti importanti all’interno della lotta Scudetto. La squadra azzurra è riuscita a battere il Grifone soltanto nel finale, grazie al rigore firmato da Hojlund e procurato da Antonio Vergara. Lo stesso giocatore, nel corso dell’intervista post partita ai microfoni di DAZN, si è detto soddisfatto proprio dell’episodio, esternando in maniera gioiosa la vittoria conquistata all’ultimo secondo grazie al calcio di rigore che l’ha visto protagonista in occasione del fallo.

Qualcuno ha storto il naso dopo le parole di Vergara, e proprio di questo tema ha parlato Mario Giuffredi, agente del giocatore, ai microfoni di Radio CRC: “Io conosco Antonio Vergara da quando si trovava alla Primavera del Napoli. È un ragazzo che pensa a giocare e non simulare e creare problemi agli arbitri. È scorretto chi cerca di strumentalizzare le sue parole per addossare tutta la colpa degli errori a loro. A me mi nausea tutta la discussione sugli arbitri”.

Giuffredi ha poi proseguito: “Io non voglio giudicare l’operato degli arbitri che già fanno un lavoro molto complicato. Non mi sta bene, però, quando al posto di ammettere i propri errori, li si giustifica utilizzando le parole di un ragazzo come giustificazione del proprio operato, questa roba non mi sta bene”, le parole dell’agente.