L’agente di Vergara tuona dopo Genoa-Napoli: parole durissime

La vittoria contro il Genoa ha dato modo al Napoli di portare a casa tre punti importanti all’interno della lotta Scudetto. La squadra azzurra è riuscita a battere il Grifone soltanto nel finale, grazie al rigore firmato da Hojlund e procurato da Antonio Vergara. Lo stesso giocatore, nel corso dell’intervista post partita ai microfoni di DAZN, si è detto soddisfatto proprio dell’episodio, esternando in maniera gioiosa la vittoria conquistata all’ultimo secondo grazie al calcio di rigore che l’ha visto protagonista in occasione del fallo.
Napoli, Giuffredi a difesa di Vergara
Qualcuno ha storto il naso dopo le parole di Vergara, e proprio di questo tema ha parlato Mario Giuffredi, agente del giocatore, ai microfoni di Radio CRC: “Io conosco Antonio Vergara da quando si trovava alla Primavera del Napoli. È un ragazzo che pensa a giocare e non simulare e creare problemi agli arbitri. È scorretto chi cerca di strumentalizzare le sue parole per addossare tutta la colpa degli errori a loro. A me mi nausea tutta la discussione sugli arbitri”.
Giuffredi ha poi proseguito: “Io non voglio giudicare l’operato degli arbitri che già fanno un lavoro molto complicato. Non mi sta bene, però, quando al posto di ammettere i propri errori, li si giustifica utilizzando le parole di un ragazzo come giustificazione del proprio operato, questa roba non mi sta bene”, le parole dell’agente.
Napoli, Vergara e le parole di Giuffredi
L’agente di Vergara ha poi approfondito il tema: “Le sue parole devono essere contestualizzate e non strumentalizzate. Lui aveva solo gioito ed esultato per aver procurato un rigore da un’azione scaturita da una sua iniziativa personale. Se al posto suo ci fosse stato Neres o Politano, l’immagine sarebbe stata utilizzata allo stesso modo per valutare il rigore. State esagerando, abbiate rispetto per un giovane che sta vivendo un grande momento di gioia e di felicità come lui. Chi strumentalizza le parole di Vergara deve vergognarsi! Soprattutto nei confronti di un ragazzo che vive una realtà importante come quella del nostro campionato”.
Ed ancora: “Il pestone c’è stato, non capisco come si faccia a dire il contrario. Se sia pesante e leggero lo devono valutare gli arbitri di campo. Al di là di tutto, se fossi negli arbitri, quando andrei a parlare ai microfoni, mi nasconderei per tutti i danni che stanno facendo su tutti i punti di vista in tutte le partite. L’aspetto arbitrale deve essere riguardato completamente, se stanno facendo tutti questi errori, nonostante ci sia una tecnologia rilevantissima, si devono fare una domanda e darsi una risposta da soli”.