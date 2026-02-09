Stadio Maradona, il sindaco Manfredi conferma tutto: “Napoli lo merita!”

Sembra esserci finalmente una svolta. Lo stadio ‘Diego Armando Maradona’ è pronto a cambiare volto. A confermarlo è anche Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli. Le voci delle ultime settimane trovano dunque una risposta aggiuntiva sul nuovo progetto. Secondo il primo cittadino partenopeo, la città merita uno stadio moderno.

Manfredi fa impazzire di gioia i tifosi: il messaggio

Gaetano Manfredi ha rilasciato un messaggio sul proprio profilo Facebook riguardante il ‘Maradona’. Spiegato il perché del progetto e di come la città di Napoli meriti di compiere questo passo:

“Prende forma il progetto di riqualificazione del Maradona. Le immagini mostrano alcune soluzioni: impianto più moderno, tribune vicino al campo, miglioramento delle coperture e dei servizi per il pubblico” – ha affermato Manfredi.

Un obiettivo per la città

Secondo il sindaco, bisogna compiere questo grande passo anche per la città. Da tempo si parla di lavori di riqualificazione della casa azzurra, ma ora siamo vicini alla svolta definitiva:

“L’obiettivo è rendere lo stadio più funzionale, più accogliente e all’altezza degli eventi internazionali. Vogliamo valorizzare un luogo che rappresenta una parte importante della storia e dell’identità della nostra città. Durante i lavori non si perderebbero posti per i tifosi”.

Ecco una foto del progetto realizzato dal Comune di Napoli:

La situazione con De Laurentiis

“Napoli merita uno stadio moderno, resta la disponibilità al dialogo con la Società Calcio Napoli che sta dimostrando di essere vincente mantenendo i conti in ordine” – scrive Manfredi.

La riqualificazione dello stadio permetterebbe anche di avere Napoli come candidata per gli Europei 2032, che si terranno in Italia. Il progetto va presentato entro l’estate del 2026, con l’obiettivo di terminare i lavori nel 2031.