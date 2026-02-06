Napoli, oggi la riunione per lo Stadio Maradona: cosa succede? Le novità

Negli ultimi giorni sono arrivate delle novità fondamentali sulla questione relativa allo Stadio Maradona. Il Sindaco Manfredi, difatti, aveva annunciato l’approvazione ai lavori per il restyling della casa azzurra. Oggi ci sarà un incontro cruciale in questo senso con la FIGC: ecco le tre novità importanti che porterà il primo cittadino.

Napoli, restyling del Maradona: ecco i tre punti

Sono tre i punti fondamentali che porterà il primo cittadino di Napoli all’incontro odierno con la FIGC in merito agli europei 2032. Come riporta l’edizione odierna de Il Mattino, alle 13 ci sarà la riunione, alla quale è stato invitato anche il fiduciario del presidente Aurelio De Laurentiis.

Manfredi, prosegue il quotidiano, presenterà il dossier che prevede: oltre 2000 posti auto, la riapertura del terzo anello e un piano per diminuire la distanza tra gli spalti e il campo. Sono previsti aggiornamenti già nelle prossime ore, con la speranza che si trovi il giusto compromesso per dare il via definitivo ai lavori.