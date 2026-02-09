Napoli, il dato a sfavore è impressionante: è successo tutto in Serie A

C’è un numero che accompagna la stagione del Napoli e che continua a far discutere tifosi e addetti ai lavori. Dopo 24 giornate di Serie A, la squadra azzurra è quella che ha subito più rigori contro, insieme al Milan. Un dato che pesa, soprattutto se confrontato con i pochi penalty concessi a favore. L’ultimo episodio, arrivato a Genova, ha riacceso il dibattito e riportato l’attenzione su una statistica che racconta una parte del campionato del Napoli, tra campo, episodi e andamento altalenante.

Il dato sui rigori contro

Il Napoli è, insieme al Milan, la squadra che ha subito più rigori contro in Serie A. Il conto è salito a sette penalty concessi agli avversari nelle prime 24 partite di campionato.

Un numero che colloca gli azzurri in testa a questa particolare classifica e che trova conferma anche nell’ultimo episodio registrato a Genova. Il rigore assegnato nella sfida contro il Genoa rappresenta addirittura il settimo stagionale.

Pochi rigori a favore e il confronto

Il confronto diventa ancora più netto guardando ai rigori fischiati a favore del Napoli. Sono soltanto quattro quelli concessi agli azzurri nello stesso arco di partite.

I numeri non spiegano da soli risultati e classifiche, ma incidono sulla percezione di una stagione. Il Napoli continua il suo percorso in Serie A sapendo che ogni dettaglio può fare la differenza. Anche quello dei rigori contro e a favore.