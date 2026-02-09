Home ->

Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

Napoli, il dato a sfavore è impressionante: è successo tutto in Serie A

di
Antonio Conte in panchina per la Serie A

C’è un numero che accompagna la stagione del Napoli e che continua a far discutere tifosi e addetti ai lavori. Dopo 24 giornate di Serie A, la squadra azzurra è quella che ha subito più rigori contro, insieme al Milan. Un dato che pesa, soprattutto se confrontato con i pochi penalty concessi a favore. L’ultimo episodio, arrivato a Genova, ha riacceso il dibattito e riportato l’attenzione su una statistica che racconta una parte del campionato del Napoli, tra campo, episodi e andamento altalenante.

Il dato sui rigori contro

Il Napoli è, insieme al Milan, la squadra che ha subito più rigori contro in Serie A. Il conto è salito a sette penalty concessi agli avversari nelle prime 24 partite di campionato.

Antonio Conte in panchina con il Napoli osserva la gara di Champions League
Antonio Conte in panchina con il Napoli

Un numero che colloca gli azzurri in testa a questa particolare classifica e che trova conferma anche nell’ultimo episodio registrato a Genova. Il rigore assegnato nella sfida contro il Genoa rappresenta addirittura il settimo stagionale.

Pochi rigori a favore e il confronto

Il confronto diventa ancora più netto guardando ai rigori fischiati a favore del Napoli. Sono soltanto quattro quelli concessi agli azzurri nello stesso arco di partite.

I numeri non spiegano da soli risultati e classifiche, ma incidono sulla percezione di una stagione. Il Napoli continua il suo percorso in Serie A sapendo che ogni dettaglio può fare la differenza. Anche quello dei rigori contro e a favore.

Laura Bisogno

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Scrivo di Napoli da sempre, è la cosa che amo di più fare. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.
Gestione cookie