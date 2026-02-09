Napoli, annuncio in diretta alla vigilia del Como: ecco cos’è stato riferito

Il Napoli, domani sera alle ore 21:00, affronterà in Coppa Italia il Como di Fabregas in una sfida che sarà tutt’altro che da sottovalutare. A tal proposito, del match che gli azzurri saranno chiamati ad affrontare si è parlato molto a ‘Il Bello del Calcio’ su ‘Televomero’. Occhio ad alcune parole nello specifico: di seguito tutti i dettagli.

Napoli, crescono le aspettative per il Como: le parole arrivano in diretta

Francesco Modugno ha parlato ai microfoni della trasmissione ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero:

“Può starci il Napoli in semifinale se avrà la forza mentale di subire a volte un calcio evoluto e pieno di idee, la freschezza della gioventù del Como. È un momento complicato con Conte che dovrà cambiare sicuro qualcosa. Rispetto alla scorsa stagione quest’anno la Coppa Italia può essere un obiettivo serio. Qualificarsi in Champions e vinto Coppa Italia e Supercoppa sarebbe una stagione eccellente”.

A tal proposito, Gianluca Gifuni sempre a ‘Il Bello del Calcio‘ ha aggiunto: