Conte e De Laurentiis ancora insieme? Ci sono delle richieste per la permanenza!

In casa Napoli comincia a crescere anche una leggera apprensione per quello che sarà il futuro di Antonio Conte. Il tecnico azzurro non ha ancora lanciato chiari messaggio, ma spesso ha parlato di sedersi con la società per fare una valutazione sul lavoro svolto. Sin da suo arrivo sono cambiate tante cose: oltre i successi, ora si sta andando anche verso una società sempre più internazionale.

Conte verso la permanenza: “Possibile proseguo, ma ci sono richieste”

Come affermato dall’edizione odierna di Repubblica, Conte e De Laurentiis vanno dritti verso la terza stagione insieme. Però, dovranno esserci dei cambiamenti:

“Conte non aveva di meglio e De Laurentiis ha ritrovato pace e tempo per stadio e centro sportivo. Il rapporto è solido e felice, ora tocca a loro. Si richiedono alcune cose: squadra più giovane, acquisti scelti da una mente tecnica che indovini i ruoli da ricoprire e con chi, ingaggi più bassi e giocatori per il futuro” – scrive Repubblica.

Le parti, al momento, sono concentrati nel terminare al meglio la stagione corrente. Dopo l’eliminazione dalla Champions League, ora si mira a migliorare la classifica in campionato e provare a vincere la Coppa Italia.