Napoli, esulta Conte: due novità in vista del Como, ci sono dei rientri!

Il Napoli, dopo la vittoria contro il Genoa, affronterà il Como. L’emergenza infortuni resta, con gli azzurri che proveranno a giocarsela a viso aperto contro la squadra di Cesc Fabregas, nella speranza che l’allenatore possa anche ritrovare alcuni di quelli che fino allo scorso match contro il Grifone erano relegati in infermeria. Buone notizie, in questo senso, potrebbero arrivare.

Napoli, doppio rientro: esulta Conte

Stando a quanto riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, in casa azzurra sarebbero pronti a rientrare ben due calciatori che fino a questo momento hanno fatto parte dell’infermeria azzurra.

Da una parte Matteo Politao e dall’altra Pasquale Mazzocchi, entrambi hanno lavorato con il gruppo e saranno pronti per la sfida contro il Como. Discorso diverso per Anguissa per il quale – si legge – i tempi di recupero saranno ancora lunghi.